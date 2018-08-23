Selcan Taşçı Hamişoğlu: Toplumun güvenebilmesi için belki iktidarın yalancı çobanınki gibi bir kırılma yaşaması gerekiyor

İktidarın, ABD emperyalizmine karşı Avrasya açılımına göz kırptığı, hatta bu yönde çok ciddi stratejik planlar filan açıkladığı şu günlerde, ABD taşeronluğuna en şiddetle karşı çıkanların bile neden iktidara canı gönülden destek veremediğini merak edenler…

İktidarın yanında yer al(a)mayışa hainane anlamlar yüklemeye kalkışanlar…

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Bu çekimser tutumu “anlamak” istiyorlarsa diye hatırlattım “yalancı çoban” masalını…

Toplumun iktidara kayıtsız şartsız güvenebilmesi için belki iktidarın da yalancı çobanın kuzularını kurda kaptırdığı gibi bir kırılma yaşaması ve lafta değil sahiden de “dönüşmesi” gerekiyordur ha…

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Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı