Selcan Taşçı Hamişoğlu: Temelli, böyle bir çıkışın destekten çok köstek olacağını hesap etmez mi?

Türkiye’de siyaset yapanlar, siyaset yazanlar, Temelli’nin sözlerinin İmamoğlu için de, Yavaş için de, getiriden çok götürü sebebi olduğunu bilmezler mi?

Bal gibi bilirler.

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Hiç öyle servis edildiği gibi “çaylak” filan olmayan Temelli’nin kendisi, sahiden de Millet İttifakı’na destek veriyor olsa, böyle bir çıkışın destekten çok köstek olacağını hesap etmez mi? Yapabileceği en büyük iyiliğin “susmak” olduğunu bilmez mi?

Bal gibi bilir.

Buna rağmen niye konuşuyor sizce?

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Allah’tan, vaka “Ben, bir türlü “konsolide edemedikleri(!) milliyetçi seçmeni Millet İttifakı’ndan kaçırmak üzere kurulmuş kirli bir tezgâhım” diye bas bas bağırıyor da sağır sultan bile duyuyor kiminin işine gelmediğinden, kiminin cesaret edemediğinden söyleyemediği gerçeği;

Mart’ın sonunda ağaçlar biraz da doğruluk, dürüstlük açacaklar!

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı