Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selcan Taşçı Hamişoğlu: TBMM’ye ‘gayri meşru bir seçimle’ girdiğin halde, niye koşa koşa gidip yemin ettin,

 

Hâlâ “12 Eylül” diyor, “12 Mart” diyor, “Pinochet” diyor, “Hitler” diyor, “Mussolini” diyor…

“Majestelerinin Sadık Muhalefeti” gibisin be kardeşim; ülkeyi dediğin gibi bir “Hitler” yönetiyor ise; Goebbels’inden çok senin payın var seçilmesinde!

Reklam

Hâlâ “Bunları her yerde anlatacağız” diyor;

Çünkü büyüklere masallar!

Reklam

Hadi bir anlat bakalım, “En çok anlatman, en çok konuşman gereken gece neden sustun” diye bağırmayacak mı kalabalığın arasından bir “masum”;

A-aa “kral çıplak”!

Hâlâ…

“Seçimlere lekeli bir demokrasiyle gittik” diyor;

“Hodri meydan” diyeceğine “aklan da gel” deseydin o zaman!

“Bu seçimler gayrimeşrudur” diyor hâlâ…

Tanımasaydın ya!

Niye koşa koşa gidip yemin ettin; TBMM’ye “gayri meşru bir seçimle” girdiğin halde!

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...