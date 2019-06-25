Selcan Taşçı Hamişoğlu: ‘Son bir vurgun’u kimler yaptı, kimlere yaptırıldı?

Ne kadara mal oldu acaba?

Yani, zaten seçilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını yeniden seçmek?

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Üstelik sadece ne kadara değil neye de mal oldu aynı zamanda;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesinin hem mali faturası önemli hem milli faturası; es geçmemeli. Örtbasına izin verilmemeli.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun vekaleten Vali Bey’e devredilmesinden 22 Haziran akşamına kadar geçen sürede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler alındı, neler satıldı?

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‘Son bir vurgun’u kimler yaptı; kimlere yaptırıldı?

Bilgi, belge, kayıt, veri, ‘delil’; neler buharlaştırıldı?

‘Tarihi’ canlı yayın gecesinde, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nin önünde ‘sobe’lenen o ucu bucağı olmayan konvoy buzdağının ‘görünen’ kısmı; Binali Bey’in kampanyası için devletin hangi imkanları kullandı? Hangi kurumun kasasından -sadece lojistik destek için mesela- ne çıktı?

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı