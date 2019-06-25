Selcan Taşçı Hamişoğlu: ‘Son bir vurgun’u kimler yaptı, kimlere yaptırıldı?

Ne kadara mal oldu acaba?
Yani, zaten seçilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını yeniden seçmek?
Üstelik sadece ne kadara değil neye de mal oldu aynı zamanda;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesinin hem mali faturası önemli hem milli faturası; es geçmemeli. Örtbasına izin verilmemeli.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun vekaleten Vali Bey’e devredilmesinden 22 Haziran akşamına kadar geçen sürede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler alındı, neler satıldı?
‘Son bir vurgun’u kimler yaptı; kimlere yaptırıldı?
Bilgi, belge, kayıt, veri, ‘delil’; neler buharlaştırıldı?
‘Tarihi’ canlı yayın gecesinde, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nin önünde ‘sobe’lenen o ucu bucağı olmayan konvoy buzdağının ‘görünen’ kısmı; Binali Bey’in kampanyası için devletin hangi imkanları kullandı? Hangi kurumun kasasından -sadece lojistik destek için mesela- ne çıktı?
Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı