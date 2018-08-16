Selcan Taşçı Hamişoğlu: O zaman doları niye aldın?

MHP açıkladığı için onların dolar hesabı olduğunu biliyor ve bu tutarsızlık karşısında haklı olarak “bu nasıl iş” diyoruz da, acaba diğer yerlilik, millilik, ulusalcılık, vatanperverlik, sosyalistlik, İslamcılık iddiasındaki siyasi partiler paralarını nasıl değerlendiriyorlar?

Elbette MHP’ye, ama onunla birlikte “döviz hesabı” olan başka parti varsa ona da ve en çok da “döviz bozdurma” kampanyası başlatıp, döviz büroları önünde “bize dolar lazım değil” diye kameralara şov yapan sendika temsilcilerine sormak lazım:

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O zaman niye aldın?

Yerli olduğu için mi, milli olduğu için mi dolara çevirdiniz yani birikiminizi?

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Bir devletin “bağımsızlık alameti” olan parasına, kendini o devletin garantörü varsayanlar da güvenmeyecekse, sahip çıkmayacaksa kim çıkar Allah aşkına?

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı