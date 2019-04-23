Selcan Taşçı Hamişoğlu: Maraş’a da dışarıdan taşınmamıştı hiç kimse

Yok efendim, “dışarıdan taşıma kimse yok”muş, yok efendim “linç ekibinin tamamı o mahallenin sakini”ymiş; geçiniz!

Türkiye’nin başka bir “lekeli” gününde, “Maraş“a da dışarıdan taşınmamıştı hiç kimse; ama Maraşlıların birbirini katlettiği silahlar dışarıdan getirilip, verilmişti ellerine!

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“Çorum”da da “dışarıdan taşınan” kimse yoktu; ama dışarıdan atılmıştı “fitne” tohumu!

12 Eylül’ün şartlarını olgunlaştıran cinayetlerin, baskınların, kavgaların tarafları da “dışarıdan” değildi; “aynı mahallenin çocukları”ydı düşmanlaştırdıkları ama o düşmanlığın mimarı ABD’nin “çocukları”ydı!

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı