Selcan Taşçı Hamişoğlu: Kediler mesaiye erken başladı anlaşılan bu seçimde!

Belçika seçimi gelen haberler doğruysa tam bir rezillikler silsilesine dönmüş bile…

En büyük skandal, aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Brüksel Bölge Parlamentosu üyesi Mahinur Özdemir’in, itirazlara rağmen oy kullanma kabinine çantasıyla girmesi ve hayli uzun süre kaldığı kabinde cep telefonuyla verdiği oyu fotoğrafladığının tespit edilmiş olması.

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Eh malum balık baştan kokar, bu, YSK’nın açık yasağının tanınmaması yoluyla hukukun çiğnenmesi kadar, “sıradan(!)” seçmene “usulsüzlük” yolu göstermesi, cüret vermesi açısından da kayda değer.

Bu kadar mı sanıyorsunuz?

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Anvers’te 18 yaşına gelmemiş bir vatandaşa oy kullandırılması…

İki ayrı sandıkta İYİ Parti müşahitlerinin sayım odasına alınmaması ve konsolosların duruma seyirci kalması…

Sandık görevlilerinin “AKP’yi işaret etmek” suretiyle seçmen yönlendirmesi…

Ve hepsinin üzerine tüy diken de, SEÇSİS’e, tatil dolayısıyla oy kullanma işleminin en yoğun olduğu günde 1,5 saatten uzun süre erişilememesi…

Kediler mesaiye erken başladı anlaşılan bu seçimde!

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı