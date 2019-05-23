Selcan Taşçı Hamişoğlu: İnsanlara, sırf seni desteklemiyorlar diye ‘terörist’ diyemezsin

İnsanlara, sırf vatanlarını, milletlerini seviyorlar diye “ırkçı” diyemezsin.

İnsanlara, sırf senden farklı olarak Türk olmaktan utanmıyorlar, bunu gururla ifade ediyorlar diye “kafatasçı” diyemezsin; “şeytani anlayışa hizmet etmek“le itham edemezsin.

Reklam

İnsanlara, sırf şehitlerine, bu milletin kahraman evlatlarına sahip çıkıyorlar diye “kandan beslenenler” diyemezsin.

İnsanlara, sırf “Andımız“ı okuyorlar diye “siyasetin değil psikiyatrinin konusu” vurgusuyla “histerik” diyemezsin.

İnsanlara, sırf kendilerini Türk tarihinin, kültürünün yazılı ve yazılı olmayan bütün bilimsel kaynaklarında “milli sembol”leştirilmiş olan “bozkurt“la özdeşleştirdikleri için “hayvan” diyemezsin.

Reklam

“İt kopuk” diyemezsin.

İnsanlara, sırf seni desteklemiyorlar diye “terörist” diyemezsin, “terör işbirlikçisi” diyemezsin.

İnsanlara, sırf senin gibi inanmıyorlar, senin gibi düşünmüyorlar diye “dinsiz, imansız, ateist” diyemezsin.

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı