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Yaramazlara biraz batar!

Selcan Taşçı Hamişoğlu: Ee bu nasıl ‘mesajı almak?’

MESAJI ALMIŞ HALİNİZ BUYSA…

Gazeteciler soruyor:

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 – Kabine değişikliği beklentisi var. Bir değişiklik olacak mı?

Cevap:

– Siparişle bu işler olmaz.

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Ee bu nasıl ‘mesajı almak’?

SORU-YORUM

“Ülke seçim yorgunu, artık 4 yıl seçim yok” lafını, ellerinde kamu vicdanını ikna edecek hiçbir somut delil olmadığı halde, sadece ama sadece “Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu” diyerek, ‘bunca baskıdan, gözdağından sonra hani olur da bir punduna getirip belki bu defa kazanırız’ hesabıyla, ülkenin en büyük şehrini -maddi manevi etkilerini umursamadan- yeniden seçime götürenlerin ediyor olması size de asap bozucu gelmiyor mu? Milleti seçim üstüne seçimle kim yordu?

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı

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