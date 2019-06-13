Selcan Taşçı Hamişoğlu: Binali Bey, ‘MHP’liler nasıl olsa cepte’ hesabıyla bu ‘açılım’ları yapıyorsa…

Öyle değil de, Binali Bey, ‘Cumhur İttifakı‘na güveniyor, ‘MHP’liler nasıl olsa cepte’ hesabıyla bu ‘açılım’ları yapıyorsa; o kadar da değil! İki parti arasında değil zaten içe sindirilmeyen bir ittifak, şahitli, imzalı siyasi nikah kıyılmış olsa kâr etmez. ‘Beka’ korkutmasıyla, iktidar partisine ‘mecbur olunduğu’ zannıyla kerhen Binali Bey’e oy atmak başka, ‘beka’ mevzunu rafa kaldırıp 31 Mart’a kadar ‘beka için tehdit’ sayılan bütün sembollere göz kırpan Binali Bey’e oy vermek başka. Benim kişisel tarihim, ‘Kürdistan‘a, ‘Lazistan‘a, ‘Dersim‘e, İstanbul’u ‘Vatikanlaştıracak’ bir yaklaşıma oy verecek bir Türk Milliyetçisi’ni, ülkücüyü kaydetmemiştir!

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı