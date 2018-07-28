Selcan Taşçı Hamişoğlu: Belediye Başkanları kongre sürecinin vitrininde olunca kan kaybediyorlar

Benzer durum MHP’nin yapılamayan Olağanüstü Kongre sürecinde de yaşanmıştı şimdi CHP’de de tekrarlanıyor…

Milletvekilleri konuşabilir, il başkanları konuşabilir, delege konuşabilir ama belediye başkanları “parti içi siyaset”e müdahil olsalar bile bunu kamuoyu önünde yapmamalılar bence…

Reklam

Partilerinin muhtemelen en etkin, halk nazarında en geniş desteğe sahip, en ele avuca gelir isimleri onlar… Muhtemelen partilerinde bugün konuşan çoğu “siyasi”den çok emekleri var…

Yine de…

Reklam

İster Genel Başkanlarına destek için, ister muhalefetle hareket ettiklerini ilan için; Belediye Başkanları kongre sürecinin “vitrininde” olunca seçim bölgelerinde kan kaybediyorlar. Zira, çoğu “partizan” bir kampanyayla değil, il/ilçelerinde yaşayan her kesimin desteğiyle, partiye değil adaya verilen oylarla o koltuğa oturmuş oluyorlar…

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı