Selanik’te bir Türk diplomat ve şirket çalışanının araçları kundaklandı

Yunanistan’ın Selanik şehrinde bir Türk diplomat ve şirket çalışanının araçları sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı’ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı. Kısa süre sonra, yaklaşık 1 kilometre mesafede Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nda çalışan bir Türk’e ait araç benzin dökülerek yakıldı.

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İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunanistan’dan kınama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca, Selanik’te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar kınandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Selanik’te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Saldırıların ‘kabul edilemez ve sorumsuzca’ olduğunun vurgulandığı açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği belirtildi.