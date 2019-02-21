‘Selam’ tartışması: Düzce’de 95 yaşındaki adam darp edildi

Düzce’de selamını almayan gençleri uyaran 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem darp edildi.

Kent merkezinde dolaşan Erdem, dün 17.30 sıralarında çilingir akrabasının işyerine girerken, iki gence selam verdi. Yaşlı adam, selamını almayan gençleri uyardıktan sonra dükkana girdi.

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Ancak bir kişi, Erdem’in arkasından dükkana girdi ve “Sen kimsin bana laf ediyorsun?” dedi. Ardından da yaşlı adama tokat attı. Erdem yere düşerken saldırgan da kaçtı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’ya konuşan Erdem, olayı şöyle anlattı: “Dükkana gireceğim anda iki kişi karşı istikametten bana yakın geldiler. Selam vermedikleri için; özellikle ben bu selam işinde çok hassasım, ‘Bir selam vermediniz’ dedim, dükkana girdim. Dükkanda dururken adam geldi. ‘Ulan sen kimsin, bana laf edecek adam mısın? Sana bir dayak atayım da bir gör’ dedi. Onu derken benim sol tarafıma bir yumruk salladı. Nerdeyse beynim yerinden çıktı. Orada görevliler vardı ve ben yere düştüm. Orası karıştı, ne oldu bilmiyorum.”

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ABD’ye gittiğini, 25 yıl Avrupa’yı gezdiğini belirten Erdem, kimsenin kendisine laf etmediğini, tokat atmadığını dile getirdi. Yaşlı adam darp raporu da aldıklarını belirterek “Ben çok üzgünüm. Benim gibi yaşlı ve Merkez Büyük Camii’nin eski vaizlerinden birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir. Yüzümdeki morluk o yumruktan sonra oldu” ifadelerini kullandı.

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti. Y.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.