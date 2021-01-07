Şelaledeki buz sarkıtı düştü: Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı

Rusya’da, soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtlarının düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Rusya’nın gözde turizm merkezlerinden Vilyuchinsky Şelalesi dondu. 130 metrelik şelalede oluşan buz sarkıtları yedi kişilik turistin üzerine düştü.
Olay yerine kurtarma ekipleri, sağlık görevlilerinin bulunduğu Mi-8 tipi helikopteri sevk edildi.
Rusya Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı basın ofisinin açıklamasında ikinci bir turist kafilesinin kurtarıldığını duyurdu.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.