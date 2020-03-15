Şelale Kadak: Evden çalışma konusunda mecburiyetten güzel bir deneyim yaşanacak

Diyeceğim, Türkiye’de öldürücü olan bu virüs bir salgına dönüşmesin diye büyük bir çaba var. Ancak görüyoruz ki, hâlâ alışveriş merkezlerine gitmek, kalabalıklarda dolaşmak gibi alışkanlıklarımızdan vazgeçememiz zor.

Lütfen herkes birbirine karşı sorumluluğunu yerine getirmek konusunda hassasiyet göstersin. Bu yaşadığımız topyekün bir tatil olayı değil. Çocuklarımız okula gidemiyor olabilir ama bunun karşılığında kendilerini bir tatilde hissetmelerini gerektirecek bir ortam yok. Dolayısıyla onlar da öğrenmeye devam edecekler ki Milli Eğitim Bakanlığı internet ve tv üzerinden ders videolarıyla uzaktan eğitim konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Bizlere düşen de son haftalarda çokça konuşulan “Üç hafta” kuralına uymaya çalışmak. Evden çalışma konusunda da bence bu sayede mecburiyetten güzel bir deneyim yaşanacak.

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Şelale Kadak’ın yazısı