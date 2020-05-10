Şelale Kadak: Cadde mağazaları kapılarını açıyor ama alışveriş yüzde 80’lerin üzerinde düştü

Şu günlerde perakende sektöründe hummalı çalışmalar var, aynı şekilde alışveriş merkezlerinde de. Kapılarını erken açmaya karar verenler olabilir ama 1 Haziran’da her türlü tedbiri almış olarak ve hijyen konusunda tüketicilerin aklındaki tüm soruları gideren çözümlerle açma planı yapan alışveriş merkezleri de çoğalıyor. Ben İstinye Park ve Akmerkez‘i yazmıştım. Dün de Capitol Alışveriş Merkezi 11 Mayıs yerine 1 Haziran’da açma kararı aldığını açıkladı. Ayrıca mağazalardan haziran kirasını almayacağını, temmuz ve ekim kirasını da yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Zor günleri aşmak için birbirleriyle dayanışmaya giren sektörler çoğalıyor.

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Cadde mağazaları birer birer kapılarını açıyor ama alışverişin yüzde 80’lerin üzerinde düştüğü gözleniyor. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada daha önce yaşanmamış olan bir dönem yaşanıyor. Sosyal mesafemizi korumaya devam edelim ve maske takmayı hayatın yeni normali yapmak konusunda inatçı olmayalım.

Şelale Kadak’ın yazısı