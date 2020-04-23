Şelale Kadak: Bir kurye, 100 kişinin dışarı çıkmaması anlamına geliyor

Türkiye’de perekandede bu tarz hızlı gönderi yapan dört şirket bulunuyor ve hepsi de taleplerini Ankara’ya iletmiş. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının olumlu görüş ilettiğini, TOBB, İsanbul Ticaret Odası ve TÜSİAD gibi kurum ve derneklerin mektup yazdığını duyuyorum ancak gereken izin çıkmıyor. Haklı bir gerekçesi varsa da duymak istiyorum kuşkusuz.

Diğer taraftan bir kuryenin çıkmamasının ne anlama geldiğini öğrenmek için Getir’in kurucusu Nazım Salur’a sordum ve öğrendim ki bir kurye günde 25 ila 30 aileye gidiyor, bu da ortalama 100 kişinin dışarı çıkmaması, markete gitmemesi, otobüse vs binmemesi anlamına geliyor. En basit anlatımla sadece sözünü ettiğim şirkette 5 bin kuryenin olduğunu düşünecek olursa, yüz binlerce vatandaşın evden çıkmasının önü alınmış olmuyor mu?

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Şelale Kadak’ın yazısı