Şelale Kadak: 10 binlerce hemşire yetiştiren SANERC

Vehbi Koç Vakfı sayesinde 1979’da Amiral Bristol Hastanesi ve Houston-Methodist Hastanesi işbirliği ile İstanbul’da ilk kez ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’ yapılmış, 1992’de SANERC (Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim veAraştırma Merkezi) kurulduktan sonra da ‘Temel Yaşam Desteği Kursu’, ‘Acil Bakım Hemşireliği Kursu’, ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’ başlatılmış, binlerce hemşirenin ileri düzeyde eğitim almasının önünü açmak ve pek çok hemşire araştırmacılara fon desteği sağlanmış. Semahat Arsel’in göz bebeği olduğunu bildiğim SANERC’in bu yıl 27’nci kuruluş yıl dönümü ama hemşirelik fonu ile bu alana vakfın yaptığı yatırımların 46’ncı yılı. Ülkemiz için ne kadar büyük anlamı olduğunu ve orada yetişen, eğitim alan kendini geliştiren hemşirelerimizin şu anda koronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda yaşam savaşı veren yüzlerce hastaya şefkat elini ulaştırdığını hayat bize şu günlerde gösteriyor.

Şelale Kadak’ın yazısı