‘Selahattin’in selamı var’ diyen Başak Demirtaş: Asla teslim alamayacaklar

Eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın yanısıra partili vekillerin tutuklanmasının yıldönümünde eşiyle görüşmesini aktaran Başak Demirtaş “Asla yılmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter (Arşiv)

“Az önce Selahattin’le görüştüm, sizlere selam ve sevgilerimi iletmemi istedi” diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Dört yıl önce bugün Selahattin ve arkadaşları bir gece yarısı operasyonuyla adeta kaçırılarak rehin alındılar. İlk günden bugüne haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam etmiş olabilir, halen rehin tutmaya devam ediyor olabilirler. Ama asla teslim alamadılar, alamayacaklar da. Selahattin ve ben gücümüzü sevgimizden, haklılığımızdan, sizlerin bize olan sevgisinden ve desteğinden aldık. Bizler bu güçle özgür yarınlarda sevdiklerimizle kucaklaşabileceğmiz günler gelinceye dek her türlü zulme karşı büyük bir moral ve dirençle mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla yılmayacağız”.

Reklam

Biraz önce Selahattin ile görüştüm. Geçen 4 yılı konuştuk. pic.twitter.com/fy0lhJz6P3 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) November 4, 2020

‘Rehin olan sadece seçilmişlerimiz değil, halk iradesi’

HDP Merkez Yürütme Kurulu da tutuklanmaların dördüncü yılında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 2015’te yürürlüğe konulan ve 4 Kasım 2016 tarihinde bir üst aşamaya geçirilen siyasi darbenin üzerinden dört yıl geçti. Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere onlarca milletvekillerimizin tutuklanmasıyla başlayan darbe kapsamında bugüne kadar yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı. Halk iradesi gasp, belediyeler işgal edildi; Meclis iradesi hiçe sayıldı. Anayasal rejim tümüyle askıya alınarak, ülkeye tek partinin kutuplaştırıcı, dışlayıcı, savaşçı anlayışı dayatıldı.

Dört yıl önce başlatılan bu darbe pratiği, partimiz ve partimize oy veren milyonların iradesi üzerinden demokratik siyaset alanını hedef almıştır. Bugün rehin olan sadece seçilmişlerimiz değil; halk iradesinin kendisidir.“

‘HDP’yi yıkma hayalleri kabusa dönüştü‘

Selahattin Demirtaş tutuklanmasının dördüncü yılında “Biz demir leblebiyiz, bizi çiğnedikçe dişleriniz dökülecek” sözlerini hatırlatarak “4 Kasım 2016 gecesi evlerimizde baskın yapılarak bizi kaçırıp, hapse attırıp, rehin alanlar bugün tükenme noktasına geldiler. Tam bir çözülüş ve dağılış sürecindeler. HDP’yi yıkma hayalleri kabusa dönüştü” dedi.

Reklam

‘Başaramadılar, yine başaramayacaklar‘

Dönemin eş başkanı Figen Yüksekdağ ise partilerine yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Bundan dört yıl önce 4 Kasım günü bizleri yenebileceğini, yok edebileceğini sananlar yanıldılar, başaramadılar, yine başaramayacaklar. Gün HDP’ye ve tarihsel haklılığımıza dört elle sarılma ve birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirme günüdür.”