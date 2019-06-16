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Yaramazlara biraz batar!

Selahattin E Çakırgil: Bu seçimin asıl kaybedeni, YSK’dır!

Bu seçimin asıl kaybedeni, YSK’dır!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim konusunda bizdeki en ‘Yüksek Mahkeme’dir ve kararlarına bir itiraz mercii yoktur. O halde, başsorumlu da YSK’dır. 

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Sadece İstanbul’da 31 bin küsur Sandık Kurulu vardır ve bunlardan 730 küsurunun başkanının,  Seçim Kurulları’nca kanuna aykırı oluşturulduğunu YSK farkedememiştir. 

YSK Başkanı, şimdi Seçim Kurulları’nın başındaki yargıçların HSK (Hâkimler- Savcılar Kurulu)  tarafından vazifelendirildiğini, bu konuda kendilerinin bir yetkilerinin bulunmadığını söylüyor. Ama o yargıçların oluşturduğu Sandık Kurulları’nın kontrol etmekten asıl sorumlu yine YSK’ydı.   

Selahattin E. Çakırgil’in yazısı

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