Selahattin E Çakırgil: Bu seçimin asıl kaybedeni, YSK’dır!

Bu seçimin asıl kaybedeni, YSK’dır!

‘Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim konusunda bizdeki en ‘Yüksek Mahkeme’dir ve kararlarına bir itiraz mercii yoktur. O halde, başsorumlu da YSK’dır.

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Sadece İstanbul’da 31 bin küsur Sandık Kurulu vardır ve bunlardan 730 küsurunun başkanının, Seçim Kurulları’nca kanuna aykırı oluşturulduğunu YSK farkedememiştir.

YSK Başkanı, şimdi Seçim Kurulları’nın başındaki yargıçların HSK (Hâkimler- Savcılar Kurulu) tarafından vazifelendirildiğini, bu konuda kendilerinin bir yetkilerinin bulunmadığını söylüyor. Ama o yargıçların oluşturduğu Sandık Kurulları’nın kontrol etmekten asıl sorumlu yine YSK’ydı.

Selahattin E. Çakırgil’in yazısı