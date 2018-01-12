Demirtaş 14 ay sonra hakim karşısındaydı: Hakkımız elimizden alındı

4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy adliyesine yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Demirtaş’ın duruşmasını izlemek için geniş bir kalabalık toplandı.

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Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın yanısıra HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkcü, Hüda Kaya, Garo Paylan, Celal Doğan, Pervin Buldan, Ahmet Yıldırım ve CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hilmi Yarayıcı duruşmada izleyici sıralarında yer aldı.

Duruşmayı bazı konsolosluklardan temsilciler de izledi.

Hakkında çok sayıda dava bulunan Demirtaş 14 aydır hiç duruşmaya çıkmamıştı.

HDP lideri, yargıcın, “Adresiniz?” sorusuna, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” diye yanıt verdi.

Demirtaş ev adresiyle ilgili bilgi verirken de “Eşim burda o bilir” dedi. Cep telefonunu numarası sorulduğunda, “Dışarıda kaldı” ise diye yanıt verdi.

Demirtaş savunmasına, “Dokunulmazlıkla ilgili usulsüzlükler konusunda dair ara karar verilmeli. SEGBİS kaydı yapılacak ama bunların özet olarak tutanağa geçmesini istiyorum” diyerek başladı.

İşte savunmadan bazı notlar…

– Sanık sıfatıyla tutuksuz olarak yargılanmama rağmen tutukluluk şartlarında çıkıyorum.

– 14 aydır 20’den fazla dava dosyasında tek bir defa hakim karşısına çıkmadım. İlk defa hakim huzurunda savunma yapma hakkı buldum.

– Üçü mahkemeniz tarafından toplam 97 duruşma yapıldı hakkımda. Tamamı gıyabımda gerçekleşti ya da SEGBİS dayatması yapıldı.

– Bir milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

– Bir vekilin savunma hakkı mahkemede değil Meclis’te başlar.

– Hakkımız elimizden alındı.

– Benim şu an en az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var. Peki beni nasıl yargılayabiliyorsunuz? Kaçmaya kalksam yakalamaya kalkmanız suç olur, çünkü dokunulmazlığım var.

– Mustafa Şentop (AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı) dokunulmazlıklarımızın bu şekilde kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu itiraf etti. Konuyu AYM’ye taşımanız gerekir.

– (Demirtaş sözlerinin sonunda ceketini çıkardı. İçinden çıkan yeleğe izleyicilerden ‘Vay yakışmış başkanım’ esprileri yapılınca gülerek eşini gösterdi) Başkanımın seçimidir…

Mahkeme Demirtaş ve avukatlarının davayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme talebini karara bağlamak üzere duruşmayı 17 Mayıs’a erteledi.