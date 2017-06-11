Selahaddin E. Çakırgil: Yargıda işler iyi gitmiyor Tayyip Bey

Müslüman kimliğiyle de bilinen bir avukat arkadaşla biraz sohbet ettik.’Yargıda işlerin iyi gitmediğini ve bu duruma herkesten önce bizzat Tayyip Bey’in müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum’ dedi.

Bir diğeri, ‘Bazı kemalist-laik yargı elemanlarının, fırsat bu fırsat, toplumda Müslüman kimliği öne çıkmış kişileri hapse atmak için âdeta bir histeri krizine tutulduklarını’ söyledi.

Bir hukukçu olarak aynen katılıyorum. Ki, bu yakınmaları hemen her mahfilde duyuyor, dinliyoruz.

Bir yazar arkadaş da, ‘sırf sosyal faaliyetlere katıldıkları için tutuklanan örtülü hanımların sayısının bu derece zirve yaptığı hiçbir dönem yoktu. Bu ‘şeref’(!) Tayyip Bey’e mi nasip olmalıydı?’ dedi.

Bunları dile getirmek bile gönlümüze girân geliyor; ama, bilinsin ki, adâlet adına yapılan haksız uygulamalardan hoşnutsuzluk giderek derinleşiyor, Tayyip Bey..

Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı