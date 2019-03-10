Selahaddin E. Çakırgil: Venezüela’dakine benzer oyunlar beklentisinde olan iç odaklar bile var

Mahallî seçimlere iktidar kanadı olabildiğince asılırken; muhalefet kanadının, “Bu nihayet bir mahallî seçimdir” diyerek, seçimi önemsiz gösterme çabaları dikkat çekmekte, ‘barış, kardeşlik’ vs.den söz etmekteler. Hattâ ana muhalefet başkanı, ‘PKK/YPG’nin Türkiye’ye saldırmayacağı’ gibi tuhaf laflar bile edebiliyor! Böylece, terör örgütü PKK’nın siyaset sahnesindeki uzantısı olan HDP ile yaptıkları ittifakı açıkça ilân edememek sıkıntısını gizlemeye çalışıyorlar.

Bu oyun kesinlikle bozulmalı. Seçimlerde muhalefet kanadının güçlenmesi halinde, USA emperyalizminin, Venezuela’da sergilediği oyuna benzer bir oyunlar oynayacağı beklentisinde olan iç odaklar bile var.

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Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı