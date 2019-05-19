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Yaramazlara biraz batar!

Selahaddin E. Çakırgil: Trump’ın İran’a saldırma ihtimali göz ardı edilmemeli

Almanya’dan gelen bir arkadaşla, geçen akşam Üsküdar’da bir iftar programına katılmak üzere giderken, ‘Trump çatlağı, saldırır mı İran’a’ dedi. ‘Olabilir’ dedim…

Ama Trump’ın saldırabileceği de asla ihtimal dışı bırakılmamalıdır. Çünkü Amerika’nın son 40 senesindeki başkanlardan Carter’ın 4, Reagan’ın 8, (Baba) Bush’un 4, Clinton’un 8, (Oğul Bush ve , Obama’nın da 8’er yıllık başkanlıkları sırasında ve şimdi de Trump döneminde en büyük problemlerinin birincisi hep İran idi. Geçmiş başkanların halledemediği İran Mes’elesi’ni tehditler veya savaş yoluyla halleden bir Amerikan Başkanı olmak isteyebilir. 

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Selahaddin E. Çakırgil

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