Selahaddin E. Çakırgil: Trump’ın İran’a saldırma ihtimali göz ardı edilmemeli

Kadınların edebiyat sahnesindeki varlığı erkeklerden daha geç ve daha güç ortaya çıkmış olsa da arayı çok kısa bir sürede kapattılar. Başta kadınların aşk, evlilik, ev hayatı, romantizm, çocuklar gibi “kadına dair” konularda yazması hoş karşılansa da kadınların diğer türlerde de varlıklarını göstermeleri uzun sürmedi. Kadınların varlıklarıyla şenlendirdikleri, türün en iyi örneklerini ortaya koydukları bir diğer alan da polisiye ve gerilim. İşte polisiye ve gerilim türünde müthiş eserler ortaya koymuş, okurlara korku salan, onları iliklerine dek titreten kadın yazarlar: