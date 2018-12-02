Selahaddin E. Çakırgil: Mısırla olan duruma çözüm bulunmayacak mı?

Sisî, işlediği onca kanlı cinayetlere rağmen, ‘Demokrasinin yerleşmesinde böyle için ârızalar olur’ denilerek emperial dünyada sempatiyle karşılandı.. Çünkü, o dünya, Müslüman halkların iradesiyle iktidara gelenleri sevmiyor..

Evet, mazlum kanları üzerine kurulan ve de her türlü darbeci yönteme karşı olalım; ama, devletler ve halklar arası bir kin ve husumet, taa nereye ve ne zamana kadar? Bırakalım, başka gayri-muslim ve emperial güç odaklarının cinayetkârlıklarına rağmen onlarla el sıkışıp işbirliği yapmayı; Müslüman halkların idaresine iradeleri dışında el koyan rejimler sanki Sisî’den daha mı temizdirler?

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