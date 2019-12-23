Selahaddin E. Çakırgil: Kıta sahanlığı anlaşması Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirecek mahiyette

Muammer el’Qaddafî’nin 42 yıllık iktidarının, 2011 yılı ortasında korkunç şekilde öldürülmesiyle son bulmasından, içine düştüğü sosyal anafordan bir türlü durulmayan ve yıllardır kanlı çatışmalara ve nice uluslararası entrikalara sahne olan Libya’da ‘uluslararası hukuk’a göre kanûnî hükûmet olan ‘Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ (UMH) ile TC. Devleti arasında ‘Kıta Sahanlığı’ konusunda imzalanan anlaşma Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirecek mahiyette..

Orada, kendisine yer açmak için çalışmayan ülke dışı bir güç yok gibi.. Fransa ve İtalya başta olmak üzere AB ülkeleri, USA, Rusya, İngiltere, Mısır, -trilyonlarca dolarlarından başka bir özellikleri ve güçleri olmayan- Suûdî Krallığı ve Birleşik Arab Emirliği..

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Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı