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Yaramazlara biraz batar!

Selahaddin E. Çakırgil: Gül, alet olursa bağlı bulunduğu dünya görüşüne yazık eder

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Şimdi, Ecevit’in yolundan giden KK, 15 milletvekilini kendi partisinden istifa etmiş gibi gösterip, bir başka partiyi destekliyor; yeni bir ‘Güneş Motel Entrikası’ tezgâhlıyor. Hedef, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek.. Karşısına da Abdullah Gül’ü (!!) çıkarmayı düşünüyorlar!

Abdullah Bey, 2007’dekendisinin cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için her türlü oyunu sergileyen çevrelerin, şimdi kendisini Cumhurbaşkanı seçtirmek istemesi oyununa âlet olur mu?

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Olursa.. Kendisine ve bağlı olduğu dünya görüşüne yazık eder.

Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı 

 


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