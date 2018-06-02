Selahaddin E. Çakırgil: Cerrahpaşa’daki abse’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neşter atması gerek

Geçen hafta, C. Başkanı adaylarından M. İnce, bu konuda gerilimli olduğunu hissettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmek ister ve Dekan Prof. Alâaddin Duran’la irtibat kurulur. O da, ‘Buyrunuz..’ der. Kanunî bir engel yok, her bir aday gelebilir.. Ama, bu ziyaretin bir takım siyasî hesaplar üzerine yapılacağı düşünülebilirdi.

Nitekim, İstanbul Üni. Güvenlik Âmiri bir takım kokular almış olmalı ki, Dekan Duran’a, bu ziyaretin iptal edilmesini hatırlatır. Ama artık bir kez, ‘Buyrunuz..’ denilmiştir.

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Dekan, söz konusu Güvenlik Âmiri’ne ‘güvenlikten Dekanlığın değil, kendisinin sorumlu olduğunu’ hatırlatır. Bu arada zâten iltihaplı durumda olan fakülte bahçesinde M. İnce’nin partilileri de yığılmaya ve tezahürata başlar. Polis gerilimi azaltacak bir-iki tedbir alır, ama bu da gerilimi artırır ve M. İnce istediği fırsatı yakalamıştır; polis tedbirlerini yararak zafer kazanmış bir kumandan havasında girer. Dekan da, görüşme sonrasında Fakülte yerleşkesi dışında, muhtarlık önünde konuşmasını rica eder, İnce’den..

Ama M. İnce, dışarı çıkışta gerilimi arttıracak şekilde bir konuşma yapar; vs.

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Ve YÖK Başkanı da, Dekan Duran’dan derhal istifa etmesini ister ve Prof. Duran da istifa eder.

Prof. Alâaddin Duran, Cerrahpaşa’da yarım asra varan bir zaman dilimi boyunca orada yuvalanmış olan ideolojik yapılanmanın dışından gelen, sahasında iyi yetişmiş ve ilk gençlik yıllarından beri çizgisi bilinen bir bilim insanıdır.

Böylesine kolay harcanmamalıydı, şık olmayan bir durum..

Cerrahpaşa’da daha bir cerahatlenen bu abse’ye, sanırım, C. Başkanı Erdoğan’ın bir neşteratması gerekmektedir.

Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı