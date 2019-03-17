Selahaddin E. Çakırgil: ‘Bekaa tartışması’, özünde bütün Müslüman halklarla ilgilidir

Evet, birileri hafife almaya, ya da çarpıtmaya devam ededursun, ya da bazıları konuyu sadece bu ülkeyle sınırlı sansın, ‘bekaa tartışması’, özünde bütün Müslüman halklarla ilgilidir.

15 Mart sabahı, saat 04.00 civarında, Avustralya kıtasının 3 bin km. kadar güneydoğusundaki Yeni Zelanda’nın Christchurch (İsâ Kilisesi) isimli şehrinden gelen haber yeni bir Haçlı Saldırısı’na verdiğimiz kurbanlarımıza dairdi.

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Brenton Tarrant isimli terörist, daha doğrusu ‘Haçlı savaşçısı..’ ve yardımcıları Cuma Namazı için camiye gelenleri barbarca kana buladı ve 49 müslüman katledildi. Önceden de, ‘işgalcilere karşı saldırı yapacağını’ duyurmuş eylemini, bu kaatil..

Bu barbar kaatil, kendi inancında olanlardan ‘tek millet’ ve onların yaşadıkları topraklardan da ‘tek ülke’ olarak söz ediyor. Ve Y. Zelanda’daki bir avuç Müslümanı bile, ‘Geleceğin işgalcisi’ olarak görüyor.

Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı

