Sel sularında boğulmamak için 16 saat ağaca ‘tutundu’; helikopterle kurtarıldı

Şiddetli yağmurların etkisi altındaki Hindistan’da birçok bölgeyi sel bastı. Onlardan biri olan Çatisgarh eyaletinde yaşayan bir adam, sel sularına kapılıp boğulmamak için tırmandığı bir ağaca 16 saat süreyle tutunmayı başardı. Adam helikopterle kurtarıldı.

Fotoğraf: New York Post

Dün içişleri bakanlığının açıkladığı verilere göre üç aydan kısa süre içinde 11 eyalette toprak kaymasının yaşandığı ülkede, sel nedeniyle 868 kişi hayatını kaybetti.

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Çatisgarh’ta, sel sularının yükseldiği Kutaghat Baraj bölgesinde yaşayan bir adam çareyi bir ağaca tutunmakta buldu. ‘Ağaca sığınarak’ saatlerce yardım bekleyen adam sonunda gönderilen helikopterle kurtarıldı.

Adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırılırken kurtarma operasyonunu izleyenlerden alkış sesleri yükseldi.