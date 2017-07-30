Sel sonrası İBB önünde istifa çağrısı: Sağlıklı altyapı kuramadılar

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Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyesi bir grup, geçen günlerdeki sel felaketinden sorumlu tuttukları yetkilileri istifaya çağırdı.

Belediyenin Fatih Saraçhane’deki binası önünde bir araya gelen KOS üyeleri ‘Asıl felaket sizsiniz istifa edin’ yazılı pankart taşıyarak, belediye başkanı Kadir Topbaş’a atfen ‘Topbaş elini İstanbul’dan çek’ sloganı attı.

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Grubun yazılı açıklamasında, ‘altyapıları sağlam, afetlere karşı emniyetli ve insan odaklı kentleşmenin yerine, tepeden inme kararlarla emlak ve inşaat şirketlerinin arzu ve talepleri doğrultusunda şekillenmiş rant odaklı bir kentleşmeyle karşı karşıya’ kalındığı ifade edildi.

Açıklamada, 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul’un son iki haftada iki büyük fırtına ve peşinden gelen sel felaketleriyle sarsıldığı anlatılarak, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere sorumlular, alay edercesine, halka, ‘tedbir almaları’ gerektiğini söylemeleri dışında, sorumlular olarak kendilerinin ne gibi tedbirler aldıklarını, nasıl bir afet yönetimi izleyeceklerine dair iki kelam etmedikleri gibi her iki afetin ertesinde ne tatmin edici bir açıklama ne de bir özeleştiri yapmışlardır” dendi.

İstifa çağrısı

Açıklamada, insanların kendi çabalarıyla sel sularından kurtuldukları ve sel felaketinde can kaybının yaşanmamasının bir mucize olduğu belirtilerek şunları kaydedildi: “Kentsel dönüşüm projeleriyle nüfusunu artırdıkları kentin altyapısını yenilemek yerine, işlevsiz projelerle vatandaşın cebinden milyarlarca dolar harcayan idareler, vatandaşları lağım sularında yüzdürmüş, sağlıklarını tehlikeye atmıştır. Asıl afet, sağlıklı altyapıyı kurmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı üst ölçekli planlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bilim dışı ulaşım projeleriyle yeni afet alanları yaratan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kuzey ormanlarında mega projelerle milyonlarca ağacın kesilmesini seyreden Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır.”

KOS üyeleri sorumluları istifaya çağırdı.

Son haftalarda kenti iki kere etkisine alan yoğun yağışla dolu, sele ve hasara neden olmuş, sokaklar göle dönmüştü.