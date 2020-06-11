Sektör temsilcisi: Salgında tek kullanımlık ürünlerin tüketimi yüzde 25 arttı

Salgın sürecinde, eldiven, siperlik gibi ürünlerin yanı sıra, ambalajlı ve tek kullanımlık ürünlerin tüketimi de arttı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu süreçte plastik tek kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 25’lerin üzerinde bir artış oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

En çok tüketilen tek kullanımlık ürünün bardak olduğunu, çatal- bıçak, bartak tüketiminin de arttığını söyleyen Eroğlu, en fazla üretimi artan plastik ürünün ise maske olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Maske üretiminde Türkiye, dünya çapında bir rekora sahip oldu. Türkiye’de neredeyse üretim yok gibiydi, hepsi Çin’den geliyordu. Günlük üretim rakamlarımız 50 milyonlara ulaşmaya başladı. “

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Gıda ambalajlarında da artış olduğunu belirterek, “Artık ambalajsız gıdayı kimse kullanmıyor” diyen Eroğlu, tek kullanımlık ürünlerin tüketimindeki artışda salgın sürecinde resmi kurumlar tarafından alınan önlemlerin de etkili olduğunu söyledi.

‘Doğada yeri yok; dönüştürülmeli’

Eroğlu, virüse karşı korunma ve hijyen konusunda etkili olsa da plastiğin çevreye, doğaya etkilerine de değinerek geri dönüştürülebilen bir madde olduğunu anımsattı: “Plastiklerin hayatımızda yeri çok ama doğada yeri yok. Dolayısıyla bu plastiklerin hepsi, bizim için hayati öneme sahip. Kullanıyoruz, ancak üzücü olan bunlarla iş bittiğinde bunların doğaya bırakılması, çevreye atılması söz konusu. Bunların bilinçli tüketiciler olarak engellenmesi lazım. Bu ürünler kullanıldıktan sonraki yeri doğa değil, geri dönüşüm. Doğru bir şekilde çöpe atarsak, geri dönüşüm organizasyonlarıyla hem çevreyi, hem sağlığımızı koruyarak dengeyi sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”



