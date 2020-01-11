Sektör derneği başkanı: Enflasyonu indirim marketlerindeki ürünler frenledi

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, indirim marketlerinin kendi markalarıyla sattıkları ürünlerin enflasyonu frenlediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

2019 enflasyonu yüzde 11.84 olarak açıklanmış, 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında bir yılda yüzde 15.18 artış kaydedilmişti.

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Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre 2019’da raflardaki market markalı ürünlerin toplam satışlardan aldığı payın yüzde 30 büyüme kaydettiğini dile getiren Özer, özellikle çocuk bezi, kağıt grubu, süt ve yağ grubunda market markalı ürünlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.

Uluslararası araştırma şirketi Nielsen’in verilerine göre, ‘özel marka’ (PL) diye bilinen market markalı ürünlerin astış hacminin yılda 60 milyar liraya ulaştı.

‘En büyük fren’

İndirim marketlerinde satılan özel markalı ürünlerin tüm ürünlere oranının yüzde 50-70 arasında değiştiğini belirten Özer, bu oranın ulusal zincirlerde ise yüzde 5-12 olduğunu dile getirerek, “Enflasyonun en büyük fren mekanizması PL” dedi.

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‘Fiyat artışları yüzde 5’in üzerine çıkmadı’

Market markalı ürün enflasyonunun Türkiye enflasyonundan farklılaştığını dile getiren İmer Özer, bu yıl indirim markalarında fiyat artışlarının yüzde 5’in üzerine çıkmadığını, pek çok ürünün ise 2019’da hiç fiyat artırmadığını dile getirdi. Özer, bu rakamın 2018’de maliyet artışları ile birlikte yüzde 10’un üzerine çıktığını, 2019’da ise gerilediğini belirtti. Özer, kuruyemiş, süt, maya gibi alanlarda tüketicinin hızlı şekilde market markalı ürünlere kaydığını vurguladı.