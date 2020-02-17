Seks robotları ‘psikolojik ve ahlaki’ hasara yol açabilir

ABD’li araştırmacılar, yapay zekaya sahip ‘seks robotları’nın bireyler ve toplum üzerinde psikolojik ve ahlaki açıdan tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Fotoğraf: Realrobotix

BBC’nin haberine göre, bilim insanları bu teknolojinin yeterince üstünde durulmadığını çünkü ilgili kurumların bu konuyu ‘utandıkları‘ için yeterince incelemediğini belirterek, bu tip robotların kullanımının engellenmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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Duke Üniversitesi’nden Dr. Christine Hendren ‘bazı robotların tecavüz senaryosu üretmeye programlandığını’ söyledi.

Hendren sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı robotlar çocuk gibi görünecek şekilde tasarlanıyor. Japonya’da bir geliştirici kendisinin pedofil olduğunu itiraf etti ve bu aletin, kendisinin çocuklara zarar vermemesi için önleyici olduğunu söyledi. Ancak bu durum olayı normalleştirip kökünün kazınması gereken davranışları uygulamak için bir fırsat sunmuş olmuyor mu?”

İnternette çeşitli seks robotlarının reklamları bulunuyor. Realrobotix adlı bir Amerikan şirketi Harmony isimli robotun pazarlama videosunu yayınlayarak 8-10 bin dolar arası (48-60 bin lira) fiyatı olduğunu duyurdu.

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İskoç aksanıyla konuşan bu robot, “Kartlarını doğru oynarsan, zevk ve eğlence seni bekliyor” gibi ifadeler kullanıyor.

Şikretin CEO’su Matt McMullen, Harmony’nin yapay zekası sayesinde sahibiyle ilişki geliştirebileceğini söyledi.

İngiltere’nin Leicester kentindeki De Montfort Üniversitesi’nde etik, robot kültürü ve yapay zeka profesörü olan Kathleen Richardson, bu türden bir pazarlamanın yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

Prof. Richardson’ın danışmanlık yaptığı ve bu tip ürünleri takip etmek için kurulan ‘seks robotlarına karşı kampanya’, seks robotlarının insani ilişkilerin yerini tutabileceğini ima eden reklamların yasaklanması için uzmanlarla birlikte yasa tasarısı hazırlıyor.