Seks bağımlıları yaşadıkları yıkımı anlattı: Vicdan azabı çekip bir daha asla diyorsun

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Tedavi gören iki seks bağımlısı yaşadıkları zorlukları anlattı. Graham karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş. Üç çocuk annesi Rebecca Barker’ınsa ilişkisi yıkıma uğramış.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen 60’lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce lira harcadığı o dönemi şöyle aktardı: “Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki? Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.”

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‘Döngü böyle devam ediyor’

Graham yaşadığı bağımlılığı şöyle tarif etti: “Alkolik olmak gibi. Önce seks yapacağını düşünmek bile seni sarhoş ediyor, seks yaptıktan sonraysa vicdan azabı çekip bir daha asla bunu yapmayacağını söylüyorsun. Bu döngü böyle devam ediyor.”

Graham’ın bu ikili yaşamı, karısının bulduğu e-mail sonrası değişmiş. Daha sonra çift bu bağımlılıkla yüzlemiş.

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İngiltere’deki Anonim Seks Bağımlıları’nı (SAA) keşfeden Graham, evlilik dışı ilişkileri hayatından çıkarmış.

Graham grup toplantılarında aynı sorunu yaşayan insanlarla tanıştıkça rahatlama hissetmiş: “Aynı durumda olan insanlar bilsin ki, bu döngüyü kırıp özgürleşmenin bir yolu var ve siz bunu yapabilirsiniz.”

‘Günde beş kez seks yapmak yetmiyordu’

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip seks bağımlılığından kurtulan Rebecca Barker ise o dönemi “Bazen günde beş kez seks yapmak yetmiyordu. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum” diye anlattı.

“Kısa süre rahatlıyor, beş dakika sonra yeniden istiyordum” diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamamış ve insanların yanında duramamış.

Partneri için “Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı” diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş. İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa’ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Şimdiyse bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.