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Yaramazlara biraz batar!

Sekizinci kattan düşen havalandırma ünitesi iki yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldu

Kanada’nın Toronto kentinde, iki yaşındaki bir bebek, bebek arabasının üzerinde bir binanın sekizinci katından havalandırma ünitesi düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

‘Kaza’yla ilgili cezai soruşturma açılmayacağını duyuran Toronto polisi, ünitenin dairenin camından düştüğü esnada bebek arabasını süren annenin yaralanmadığını açıkladı. Açıklamaya göre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız bebek kurtarılamadı.

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Söz konusu binayı yöneten kurum, olayla ilgili inceleme yapılarak gereken adımların atılacağını açıkladı.

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