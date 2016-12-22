Sekiz yılın ardından bir Wes Anderson animasyonu daha: Mevzu köpekler

Dünyaca ünlü ABD’li yönetmen Wes Anderson, yeni bir animasyon film çekeceğini duyurdu.

Anderson’ın köpekleri konu alacak ‘Isle of Dogs’ adını verdiği filmde Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Frances McDormand ve Bob Balaban gibi isimler seslendirme yapacak.

Yoko Ono, Scarlett Johansson, Courtney B Vance, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Greta Gerwig Liev Schreiber de filme katkı koyacak isimler arasında.

Filmin ne zaman vizyona gireceği belli değil.

Anderson, yeni filmini kendisinin konuştuğu bir videoyla duyururken, izleyicilere 10 dolarlık bağış karşılığında film setini ziyaret etme ve filmde kısa bir seslendirme yapma imkanı sunacağını söyledi. ABD’li yönetmenin bu kampanyası Martin Scorsese’nin kurduğu ve filmleri desteklemeyi amaçlayan CrowdRise üzerinden yürüyecek.

Anderson’ın son çektiği animasyon film, Galli yazar Roald Dahl’ın öyküsünden sekiz yıl önce uyarladığı ‘Fantastic Mr Box’tı.

ABD’li yönetmenin son filmi dört Oscar ödülü alan ve 175 milyon dolar gişe yapan ‘Büyük Budapeşte Oteli’ydi.

Anderson’ın son işi ise H&M için yaptığı üç dakikalık reklam filmiydi.