Sekiz yıldır kayıptı; öldürüldüğü ortaya çıktı: İki kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, sekiz yıldır kayıp doğal gaz tesisatçısı Akif Demir’in öldürüldüğü belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 6 Ağustos 2013’te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir (38), araştırma ve aramalarda bulunamadı.

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İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Demir’in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.Ö. (40) ve C.M.’yi (30) gözaltına aldı.

Emniyette Demir’i öldürdüklerini itiraf eden H.Ö. ve C.M. evinden aldıkları Demir’i Kızderbent Mahallesi’ne götürdüklerini, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu tabancayla öldürüp cesedi Aktoprak mevkisinde uçurumdan attıklarını söyledi.

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H.Ö. ve C.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Aktoprak mevkisindeki aramalarda Demir’in cesedine ulaşılamadı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise H.Ö.’nün evinde bulundu.