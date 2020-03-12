Sekiz yıldır kayıptı: Eşi öldürüp sazlık alana gömmüş

Antalya’nın Finike ilçesinde, sekiz yıl önce kaybolan Hatice Bertan’ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, iki kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Cinayeti itiraf eden Bertan ile eski eşi M.T. (37) ve arkadaşı S.D. (36) gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İlçede bar işleten Bertan, 21 Kasım 2012’de, eşiyle tartışırken başına sert cisimle vurdu. Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi ancak eşi izin vermeyince odasına gidip uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.’yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. İkilinin, yardım talebini reddetmesi üzerine onları çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek tehdit edip ikna etti. Hatice Bertan’ın cesedini çarşafa sarıp Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdüler.

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Dosya sekiz yıl sonra açıldı

Hatice Bertan’ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı sekiz yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan’ı beş ay süresince teknik takibe aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile M.T. ve S.D.’nin konuşmalarından, Hatice Bertan’ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart’ta Bekir Bertan’ı Finike’de, M.T. ve S.D.’yi ise Denizli’de gözaltına aldı.

Bekir Bertan ile Antalya’ya götürülen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike’ye götürüldü ve her yıl oraya gidip eşi için dua ettiğini söyledi.