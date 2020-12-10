Sekiz yıldır evlenme teklif etmeyen erkek arkadaşına dava açtı

Zambiya’da bir kadın çocuğunun babası olan ve sekiz yıldır kendisine evlenme teklif etmeyen erkek arkadaşına dava açtı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Kenya’daki internet gazetesi Tuko’da yer alan habere göre, 26 yaşındaki Gertrude Ngoma isimli kadın sevgilisi 28 yaşındaki Herbert Salaliki’yi vaktini boşa harcadığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

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Sevgilisinin evlenme sözü verdiğini anlatan kadın, birlikte bir çocukları olmasına rağmen hala ailesinin evinde yaşadığını belirtti.

Salaliki’nin başka bir kadınla da mesajlaştığını belirten Ngoma “Hiçbir zaman ciddiye almadı. Bu yüzden dava açtım. Önümü görmeye, geleceğimizi bilmeye hakkım var” dedi.

Sevgilisi ise evlenmek için uygun ekonomik şartları olmadığını ve Ngoma’nın ilişkilerine yeterince ilgi göstermediğini söyleyerek kendini savundu.

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Ngoma ayrıca Kenya geleneklerinde yer alan ‘başlık parası‘ benzeri ödemenin de yapıldığına dikkat çekti.

Kabushi yerel mahkemesinde davaya bakan hakim Evelyn Nalwize ise genç kadına bu durumda yetkililerin yapabileceği bir şey olmadığını belirtti.

Hakim çiftin mahkeme dışında uzlaşı yolları aramaları kararını verdi.