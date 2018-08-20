Sekiz yıl sonra: Yunanistan ekonomik krizden çıkış programını tamamladı

Yunanistan borç krizinin ardından uygulamaya başladığı kurtarma programlarını tamamladı.

Böylece Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

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Son olarak 2015’te Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile Yunanistan’a yaklaşık 90 milyar dolarlık kurtarma paketi hazırlanmış, Yunan hükümeti kendisine verilen bu üçüncü paket karşılığında KDV oranlarını ve emeklilik yaşını artırmayı, kamu borçlarını düşürmeyi ve özelleştirmeye ağırlık vermeyi taahhüt etmişti.

Hükümetler arası bir kurum olan ESM, avro bölgesindeki üye devletler için son kredi mercii olarak görev yapıyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Yunan ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla ekonomi yüzde 25 oranında küçülmüştü.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF, Yunanistan’a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç pakette toplam 289 milyar avroluk kredi vermişti.

Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi olmuştu.