Sekiz yıl sonra bir bebek dünyaya geldi; köyün nüfusu 29’a yükseldi

İtalya’da, bir köyde sekiz yıl aradan sonra bir bebeğin dünyaya gelmesi kutlamalara neden oldu. Ülkenin en küçük köyü olarak bilinen Morterone’nin nüfusu pazar günü, erkek bebeğin doğmasının ardından 29’a yükseldi.

Fotoğraf: Facebook

Lombardiya bölgesi sınırlarındaki Morterone’de dünyaya gelen bebeğe Denis adı verildi. 2.6 kilogram ağırlığında doğan Denis’in annesi Sara ve babası Matteo, İtalya’nın geleneğine uydu; evlerinin kapısına mavi kurdele asarak bebeğin erkek olduğunu duyurdu.

Reklam

2012 yılında bir kız bebeğin dünyaya gelmesinden ve pembe kurdeleyle ilan edilmesinden sonra bir kapıya ilk defa kurdele asıldığını gören köy halkı haberi sevinçle karşıladı.

Köyün yerel yönetiminden yapılan açıklamada ise “Denis’in dünyaya gelmesiyle 28 olan nüfusumuz 29 oldu. Kutlamaya değer bir haber. Bildiğimiz kadarıyla şimdilik başka hamilelik yok” dendi.

Annesi Sara yerel basına şunları söyledi: “Salgın sürecinde hamilelik zor oldu. Kaygılarınız çok oluyor. Neyse ki virüs bulaşmadan bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Köyümüzün nüfusunu artırdığı için de ayrıca mutluyuz.”

Reklam

İtalya’da, ay başında açıklanana verilere göre 2019’da 420 bin 170 bebek dünyaya geldi. Bu, 1861’de sonra kaydedilen en düşük rakam.