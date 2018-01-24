Sekiz yıl önceki eylemden: Eski vekil Kaplan’ın üç yıllık hapis cezası kesinleşti

Eski HDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’a verilen üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezası kesinleşti.
Kaplan hakkında Şırnak’ın Silopi ilçesinde Haziran 2010’da katıldığı ‘yasadışı’ gösteride örgüt propagandası yapmak ve gruba öncülük etmek suçlamasıyla Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Kaplan’a 31 Ekim 2017’de ‘silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla üç yıl bir ay 15 gün ceza verilmişti. Karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.
AA’nın haberine göre dosyayı görüşen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, kararda eksiklik olmadığını, değerlendirmenin de yerinde olduğunu kaydetti.
Kaplan’ın başvurusunu reddeden mahkeme, cezayı da kesinleştirmiş oldu.