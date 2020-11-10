Sekiz yıl önce yanan odayı ‘delil’ amaçlı kilitli tutan ailenin davası reddedildi

Burdur’un Bucak ilçesinde yeni alınmış televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı sekiz yıldır ‘delil’ saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 17 Nisan 2012 günü televizyon satın aldı. Televizyon, satın alındıktan üç ay sonra bomba gibi patladı.

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Patlamayla birlikte çıkan yangın 11 yaşındaki Melih Gürdal’ın 153 gün yoğun bakımda tutulmasına ve yüzde 61 engelli kalmasına neden oldu.

Aile, hukuk mücadelesi başlattı. Yangında küle dönen odayı, aradan geçen sekiz yıla rağmen ‘delil’ amaçlı kilitli tutan ailenin 450 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, Bucak 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildi.

‘Parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım’

19’uncu duruşmada verilen kararın ardından DHA’ya konuşan İsa Gürdal şunları söyledi: “Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşadık, yangında eşim Melek Gürdal, Melih’i kurtarırken yaralandı. Bir hafta tedavi gördü. Oğlum Melih ise vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı 153 gün yoğun bakımda kaldı. Onlarca ameliyatı oldu. Yüzde 61 engelli kaldı. Mahkeme, açtığımız davanın beş yıl sonra reddine karar verdi. Bugüne kadar yanık odayı deliller yok olmasın ümidiyle sekiz yıl korudum. Biri hakim eşliğinde olmak üzere üç kez keşif yapıldı. Bilirkişiler yangının televizyondan çıktığını söyledi. Mahkemenin kararı bizi şoke etti. Davayı kazansaydım alacağım parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım.”

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Ailenin avukat Anıl Yetişkin, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Mahkemeden hiç beklemediğimiz bir karar çıktı. Yangının televizyondan çıktığı gösterilir nitelikteydi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve tazminat konusunda uzman birisinden rapor alınmasını talep etmiştik. Nasıl oldu anlayamadım ama hakim kararı gerekçeli kararında açıklayacağını söyledi. Bir üst mahkeme istinaf mahkemesi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gerekçeli karardan sonra başvuracağız.”