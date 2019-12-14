Sekiz yıl cezaevinde hakim karşısına çıkmayı bekledi

Nijeryalı Babagana Aliyu, 2010 yılında yeni bir hayat kurmak ve iş aramak için ülkenin kuzeyinden Lagos kentine yerleşti. Kente ayak bastıktan dokuz gün sonra sokakta yürürken ‘silahlı soygun’ suçlamasıyla tutuklandı. 500’ü aşkın dil konuşulan ülkede, Lagos’takilerin dilini bilmediği için derdini anlatamadı. Hakim karşısına çıkmak için ise sekiz yıl bekledi. 2018’de, delil yetersizliğinden beraat etti.

Fotoğraf: BBC

BBC’ye konuşan Aliyu, “Ne Hausa ne de İngilizce konuşuyordum o nedenle onları anlamadım; suçsuz olduğumu da anlatamadım. Yıllarca işlemediğim bir suç dolayısıyla yıllarım cezaevinde geçti” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Cezaevinde Hausa ve İngilizce öğrendiğini ve ailesinin o süreçte Boko Haram örgütü tarafından taşınmaya zorlandığını söyleyen Aliyu, cezaevinden çıkınca onları yanına aldırdı. Motosiklet taksi kullanarak geçimini sağlayan Aliyu, “Benim gibi binlerce insan hüküm giymedikleri halde yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçiriyor. Buna bir son verilmeli” dedi.

Bu alanda çalışmalar yapan avukat Ahmet Adetula Kazım da bu tür hak ihlallerinin son bulması için hukuk sisteminde reformun şart olduğunu altını çizdi.