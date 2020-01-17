Sekiz yıl aradan sonra hutbe okuyan Hamaney, Trump’a ‘palyaço’ dedi

Sekiz yıl aradan sonra ilk kez cuma hutbesi okuyan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı, ‘İran halkını destekler gibi görünüp arkadan zehirli hançerle vuran bir palyaço’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, 3 Ocak’ta, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmüş, ‘iki eski düşman’ arasındaki tansiyon tırmanmıştı. İran, 8 Ocak’ta, Irak’ta, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el Esad ve Erbil hava üslerine saldırı düzenlemişti. Aynı gün, İran’dan kalkan, 176 kişiyi taşıyan Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı düşmüş, üç gün sonra İran, uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmişti.

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Hamaney, Süleymani’nin IŞİD’e karşı mücadeledeki en etkili komutanlardan biri olduğunu bir kez daha söylerken izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğü cenazedeki kalabalığın İran halkının ülke yönetimine desteğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

İran’ın, hava üslerine yönelik saldırıların ABD’nin süpergüç olarak imajını zedelediğini belirten Hamaney, gerçek cezanın bu ülkeyi Ortadoğu’dan çekilmeye zorlamak olacağının altını çizdi.

Hamaney, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın düşürülmesinin ise İran’ı üzdüğünü, düşmanlarını sevindirdiğini savundu. İran’ın müzakereye hazır olduğunu ancak ABD’nin yanaşmadığını söyleyen Hamaney, Batılı ülkelerin İran’a diz çöktüremeyeceğini savundu.