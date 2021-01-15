Sekiz yavru köpeğin kuyruğunu keserek birinin ölümüne neden olan barınak görevlisi işten çıkarıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında sekiz yavru köpeğin kuyruğunun, görevli tarafından kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yavrulardan biri hayatını kaybederken, barınak görevlisine para cezası uygulanarak işten çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Üniversite öğrencisi Başak Ünalp, önceki gün Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme Alanı’nda bulunan köpekleri beslerken yavru köpeklerin kuyruklarının kesildiğini fark etti. Barınakta yerde kan izleri gören Başak Ünalp, görevli Selahaddin Gökkaya’ya nedenini sordu. Gökkaya, köpeklerin kuyruğunu kendisinin kestiğini ve bu şekilde köpekleri tedavi ettiğini söyledi.

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Ünalp, köpeklerin durumunu cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken videoları gören hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme alanında inceleme yaptı. Köpeklerin Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi’ne götürüldüğü ve tıbbi müdahale yapılmadan bir kafeste tutulduğu belirlendi. Bunun üzerine tedavi için veteriner kliniğine götürülen köpeklerden biri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yedi köpeğin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Selahaddin Gökkaya

DKMP Bölge Müdürlüğü’nce, köpeklerin kuyruklarını kestiği belirlenen Selahaddin Gökkaya’ya her bir yavru için 4 bin 168 lira olmak üzere toplam 33 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Selahaddin Gökkaya’nın iş akdinin sonlandırıldığını, Sağlık İşleri Müdürünün de açığa alındığını belirttiği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Önceki gün ilçemizdeki doğal yaşam parkında sokak hayvanlarına yönelik asla tasvip etmeyeceğimiz, bizleri ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden uygulamalar yapıldığı şeklinde çıkan görüntüler bizi derinden üzmüştür. Çok hassas olduğumuz, asla tasvip etmeyeceğimiz ve kamuoyunda da haklı olarak ciddi hassasiyet oluşturan söz konusu olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.”