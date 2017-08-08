Sekiz yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan adama linç girişimi

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez (43) halk tarafından dövüldü.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 14 Temmuz tarihinde yedi yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte Kuran kursuna giden sekiz yaşındaki Suriyeli S.E.M., Mehmet Bekmez (43) ve kardeşi Halil Bekmez (38) tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.

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S.E.M.’ye Şile yolu üzerindeki ormanlık bir alanda cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez, çocuğu kaçırdığı yere bırakmaya götürürken bir kamyona arkadan çarptı.

S.E.M.’nin, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen yurttaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine Mehmet Bekmez ve Halil Bekmez kaçmaya başladı.

Kendisini kovalayan yurttaşlar tarafından yakalanan Mehmet Bekmez dövülerek linç edilmek istendi. Bekmez polis tarafından kurtarılırken, kaçan Halil Bekmez de bir gün sonra yakalandı.

Tutuklandılar

Mehmet Bekmez, savcılıktaki ifadesinde, ‘cinsel isteklerine hakim olamadığını’, ‘yaşı büyük bir kadını kaçırması ve ilişkiye girmesinin zor olması sebebiyle yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdiğini’ söyledi.

İki kardeş, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.