Sekiz yaşındaki çocuğun oyun arkadaşı 3 metrelik bir piton: Yılanlarla takılmayı seviyorum

İsrail’de yaşayan sekiz yaşındaki Inbar’ın yüzme arkadaşı boyu 3 metreyi aşan bir piton.

Fotoğraflar: Reuters

Adını sarı elbisesiyle çocukların hafızasında yer eden ‘Güzel ile Çirkin’ Belle karakterinden alan piton, Inbar’ın birlikte yaşadığı hayvanlardan biri.

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Küçük kızın ailesi ülkenin güneyindeki bir hayvan barınağında yaşıyor.

Inbar salgın nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde arkadaşlı Belle’le zaman geçirdiğini anlatıyor: “Zaman onun sayesinde çabul geçiyor. Yılanlarla takılmayı çok seviyorum. Bazen deri değiştirirken onlara yardım ediyorum.”

Inbar’ın çok küçük yaşlardan beri etrafının hayvanlarla birlikte büyüdüğünü anlatan annesi Sarit Regev pitonla arkadaşlığının çok doğal olduğunu söylüyor: “Yılanla birlikte büyüdüler. Küçükken küvette yüzerlerdi, şimdi ikisi de büyüdüğü için bahçedeki bu havuzda yüzüyorlar. İnsanlar ‘Delirdiniz, böyle bir şeyi nasıl yaparsınız‘ diyor. Ama hayvanlarla büyüyen çocuklar insanları seven, başkalarını da düşünen bireyler oluyor.”