Sekiz ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler için başvurular bugün bitiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uçuşları durdurulan sekiz ülkede geçici olarak bulunan öğrencilerin Türkiye’ye dönüşlerinin sağlanacağıını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Uçuş yasağı olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarından ülkeye dönmek isteyenler için 17 Mart’a kadar süre tanınmıştı. Sonrasında bu tarih 15 Mart’a çekilmiş ancak bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşların 17 Mart’a kadar ülkeye getirileceği belirtilmişti.

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Bu uçuşlarla dönemeyen vatandaşlar için yeni çağrı yapıldı. Cumhubaşkanı Yardımcısı Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız”.



